В Касимове 17 августа перекроют движение на одном из участков

В Касимове временно ограничат движение по улице Ленина в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в администрации округа. Движение будет перекрыто 17 августа с 9:00 до 11:00 на участке от дома № 1А до пересечения с переулком Ленина. Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.

В Касимове временно ограничат движение по улице Ленина в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в администрации округа.

Движение будет перекрыто 17 августа с 9:00 до 11:00 на участке от дома № 1А до пересечения с переулком Ленина.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.