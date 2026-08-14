В двух округах Рязанской области отключат газ

В Шиловском округе изменились сроки плановых работ на газопроводе. Подачу газа продлили до 20:00 18 августа. Об этом сообщили в администрации округа. Отключение затронет р. п. Шилово, села Борок, Березово, Тимошкино, Желудево, Крутицы, Сановку и Сасыкино, а также деревни Ибредь и Авдотьинку. Кроме того, газ также временно отключат в Клепиковском округе. Подачу прекратят с 9:00 18 августа до 17:00 19 августа в деревнях Селезнево, Коробово, Мелихово, Оськино и Большая Каменка. Об этом сообщили в администрации округа.

В Шиловском округе изменились сроки плановых работ на газопроводе. Подачу газа продлили до 20:00 18 августа. Об этом сообщили в администрации округа.

Отключение затронет р. п. Шилово, села Борок, Березово, Тимошкино, Желудево, Крутицы, Сановку и Сасыкино, а также деревни Ибредь и Авдотьинку.

Жителям рекомендуют на время работ перекрыть краны на газовых приборах, заранее спланировать их использование и следить за официальными объявлениями администрации.

Кроме того, газ также временно отключат в Клепиковском округе. Подачу прекратят с 9:00 18 августа до 17:00 19 августа в деревнях Селезнево, Коробово, Мелихово, Оськино и Большая Каменка. Об этом сообщили в администрации округа.

Причиной отключений стали ремонтные работы на газопроводах.