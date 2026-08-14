Трех пьяных водителей поймали за сутки в Рязанской области

В Рязанской области зафиксировано 38 ДТП с материальным ущербом для автовладельцев. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Сотрудники ГАИ выявили 16 тысяч 721 нарушение ПДД, среди которых три случая пьяной езды и два отказа от медосвидетельствования. Также зарегистрирован один повторный случай управления автомобилем в состоянии опьянения. В ходе рейда выявлено 36 нарушений, связанных с использованием «тонированных» автомобилей, пять нарушений при перевозке детей и два нарушения, совершенных пешеходами. Кроме того, 16 нарушений допустили водители грузовых автомобилей, а два — водители автобусов.

В Рязанской области зафиксировано 38 ДТП с материальным ущербом для автовладельцев. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сотрудники ГАИ выявили 16 тысяч 721 нарушение ПДД, среди которых три случая пьяной езды и два отказа от медосвидетельствования. Также зарегистрирован один повторный случай управления автомобилем в состоянии опьянения.

В ходе рейда выявлено 36 нарушений, связанных с использованием «тонированных» автомобилей, пять нарушений при перевозке детей и два нарушения, совершенных пешеходами. Кроме того, 16 нарушений допустили водители грузовых автомобилей, а два — водители автобусов.