Суд лишил рязанца земельного участка из-за непогашенного долга

В Рязанском районном суде рассматривается дело, в котором Областное управление Федеральной службы судебных приставов требует обратить взыскание на земельный участок должника К. Истец утверждает, что К. не погасил свою задолженность, и поэтому необходимо наложить взыскание на его имущество. Суд уже вынес решение, удовлетворив требования приставов и разрешив обратить взыскание на земельный участок.

В Рязанском районном суде рассматривается дело, в котором Областное управление Федеральной службы судебных приставов требует обратить взыскание на земельный участок должника К. Об этом сообщили на сайте суда.

Истец утверждает, что К. не погасил свою задолженность, и поэтому необходимо наложить взыскание на его имущество.

30 июля 2026 года суд удовлетворил исковые требования ОСП, постановив обращение взыскания на земельный участок должника.