Спасатели назвали ошибки, из-за которых грибники теряются в лесу

Грибники часто совершают ошибки, из-за которых могут заблудиться в лесу. Об этом РИА Новости рассказали в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям. По словам специалистов, перед походом в лес не стоит: уходить, не предупредив близких о маршруте; отправляться без заряженного телефона и пауэрбанка; слишком увлекаться сбором грибов и переставать следить за направлением движения; пытаться самостоятельно выбраться, если уже заблудились; откладывать обращение за помощью.

Грибники часто совершают ошибки, из-за которых могут заблудиться в лесу. Об этом РИА Новости рассказали в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

По словам специалистов, перед походом в лес не стоит:

уходить, не предупредив близких о маршруте;

отправляться без заряженного телефона и пауэрбанка;

слишком увлекаться сбором грибов и переставать следить за направлением движения;

пытаться самостоятельно выбраться, если уже заблудились;

откладывать обращение за помощью.

В центре посоветовали заранее подготовиться к походу. С собой рекомендуется взять заряженный телефон, пауэрбанк, свисток, воду, перекус, необходимые лекарства, спички и фонарик.

Также специалисты советуют выбирать яркую одежду по погоде — так человека будет проще заметить спасателям.