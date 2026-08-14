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Спасатели назвали ошибки, из-за которых грибники теряются в лесу
Грибники часто совершают ошибки, из-за которых могут заблудиться в лесу. Об этом РИА Новости рассказали в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям. По словам специалистов, перед походом в лес не стоит: уходить, не предупредив близких о маршруте; отправляться без заряженного телефона и пауэрбанка; слишком увлекаться сбором грибов и переставать следить за направлением движения; пытаться самостоятельно выбраться, если уже заблудились; откладывать обращение за помощью.

Грибники часто совершают ошибки, из-за которых могут заблудиться в лесу. Об этом РИА Новости рассказали в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

По словам специалистов, перед походом в лес не стоит:

  • уходить, не предупредив близких о маршруте;
  • отправляться без заряженного телефона и пауэрбанка;
  • слишком увлекаться сбором грибов и переставать следить за направлением движения;
  • пытаться самостоятельно выбраться, если уже заблудились;
  • откладывать обращение за помощью.

В центре посоветовали заранее подготовиться к походу. С собой рекомендуется взять заряженный телефон, пауэрбанк, свисток, воду, перекус, необходимые лекарства, спички и фонарик.

Также специалисты советуют выбирать яркую одежду по погоде — так человека будет проще заметить спасателям.