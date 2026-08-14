Сомнолог рассказал, сколько можно спать днем

По словам врача, лучше ограничивать дневной сон 20-30 минутами, максимум 40. Отмечается, что за это время организм частично восстанавливается. При этом он не погружается в глубокие стадии сна, после которых появляется разбитость, сонливость, головная боль. Новиков добавил, что для пользы важно создать комфортные условия: затемнить комнату, проветрить или охладить ее, выпить воды. При этом собеседник издания уточнил, что дневной сон должен дополнять полноценный ночной отдых, а не заменять его.

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал, сколько можно спать днем. Об этом он сообщил 14 августа в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, лучше ограничивать дневной сон 20-30 минутами, максимум 40. Отмечается, что за это время организм частично восстанавливается. При этом он не погружается в глубокие стадии сна, после которых появляется разбитость, сонливость, головная боль.

Новиков добавил, что для пользы важно создать комфортные условия: затемнить комнату, проветрить или охладить ее, выпить воды.

При этом собеседник издания уточнил, что дневной сон должен дополнять полноценный ночной отдых, а не заменять его.