Рязанскую УК привлекли к ответственности за поврежденную крышу дома

Госжилинспекция Рязанской области привлекла к административной ответственности ООО «УК на Маяковского» за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом № 3 на улице 3-и Бутырки в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее во время контрольного мероприятия инспекторы выявили повреждения кровельного покрытия, разрушения межпанельных стыковых соединений, повреждения отмостки и загрязнения оконных заполнений.

Госжилинспекция Рязанской области привлекла к административной ответственности ООО «УК на Маяковского» за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом № 3 на улице 3-и Бутырки в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее во время контрольного мероприятия инспекторы выявили повреждения кровельного покрытия, разрушения межпанельных стыковых соединений, повреждения отмостки и загрязнения оконных заполнений.

В отношении управляющей компании рассмотрели дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения ООО «УК на Маяковского» привлекли к административной ответственности.