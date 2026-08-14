Рязанскую УК наказали за подтопление дома стоками из канализации

В Рязани управляющую организацию ООО «Ремонтно-строительное управление № 2» привлекли к административной ответственности за плохое содержание инженерного оборудования в многоквартирном доме. Об этом сообщает госжилинспекция. Дом находится по адресу: улица Интернациональная, 3, корп. 2. Во время проверки инспекторы обнаружили подтопление подвала канализационными стоками и проблемы с трубопроводом водоотведения.

В Рязани управляющую организацию ООО «Ремонтно-строительное управление № 2» привлекли к административной ответственности за плохое содержание инженерного оборудования в многоквартирном доме. Об этом сообщает госжилинспекция.

Дом находится по адресу: улица Интернациональная, 3, корп. 2.

Во время проверки инспекторы обнаружили подтопление подвала канализационными стоками и проблемы с трубопроводом водоотведения.