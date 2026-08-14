Рязанские полицейские доставили в аэропорт нарушивших закон иностранцев

Центр временного содержания иностранцев покинули пять человек. Депортировали двух граждан из Средней Азии и одного из Восточной Европы. Мигранты совершили в России такие преступления, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, оборот поддельных документов и кражи. Отбывали иностранцы наказание на территории Рязанской области. Двух граждан из Средней Азии выдворили за повторное нарушение миграционного законодательства. Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев в аэропорт Домодедово. Мигранты отправились в страны гражданской принадлежности за свой счет. Въезд в Россию им запрещен на срок от пяти до 10 лет.

Рязанские полицейские доставили в аэропорт нарушивших закон иностранцев. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Центр временного содержания иностранцев покинули пять человек.

Депортировали двух граждан из Средней Азии и одного из Восточной Европы. Мигранты совершили в России такие преступления, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, оборот поддельных документов и кражи. Отбывали иностранцы наказание на территории Рязанской области.

Двух граждан из Средней Азии выдворили за повторное нарушение миграционного законодательства.

Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев в аэропорт Домодедово. Мигранты отправились в страны гражданской принадлежности за свой счет. Въезд в Россию им запрещен на срок от пяти до 10 лет.