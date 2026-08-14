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Павел Малков: Рязанка заняла первое место на международных соревнованиях по плаванию
Глава региона отметил, что в Мексике прошел мировой этап серии Международного паралимпийского комитета по плаванию. В соревнованиях принимали участие около 206 спортсменов из 14 стран. В составе сборной России выступала воспитанница рязанской спортшколы «Старт» Александра Мокроусова, которая одержала победу.

Губернатор Павел Малков сообщил об успешном выступлении представительницы Рязанской области на крупных международных соревнованиях, говорится на сайте облправительства.

Глава региона отметил, что в Мексике прошел мировой этап серии Международного паралимпийского комитета по плаванию. В соревнованиях принимали участие около 206 спортсменов из 14 стран. В составе сборной России выступала воспитанница рязанской спортшколы «Старт» Александра Мокроусова, которая одержала победу.

«Рязанка заняла первое место на международных соревнованиях по плаванию. Она стала лучшей на дистанции 100 метров вольным стилем. Гордимся Александрой и ее победой!», — сказал Павел Малков.

Александра Мокроусова занимается под руководством тренера-преподавателя Марии Серегиной. Спортсменка является мастером спорта России, многократным победителем и призером чемпионатов мира, других международных соревнований, чемпионатов и первенств России в своей дисциплине.