Рязанец через суд получил от виновника ДТП свыше 200 тысяч на ремонт машины

Рязанский областной суд рассмотрел дело о ДТП, произошедшем осенью 2025 года в Касимовском районе, где водитель Lada Priora столкнулся с Lada Granta. Виновником признали водителя Lada Priora. Страховая компания выплатила пострадавшему 142 600 рублей, но этой суммы не хватило для ремонта, который был оценен в 323 800 рублей. Пострадавший подал иск на взыскание разницы. Суд подтвердил стоимость ремонта в 324 500 рублей и взыскал с виновника 264 636 рублей, включая судебные расходы. Апелляционная жалоба ответчика была отклонена.

Рязанский облсуд рассмотрел дело о ДТП, которое произошло осенью 2025 года в Касимовском районе. Об этом сообщили на сайте суда.

Водитель автомобиля Lada Priora столкнулась с автомобилем Lada Granta. Виновником аварии признали водителя Lada Priora.

Страховая компания выплатила пострадавшему 142 тысяч 600 рублей, но этой суммы оказалось недостаточно для ремонта его автомобиля. Пострадавший обратился к эксперту, который оценил стоимость ремонта в 323 тысячи 800 рублей. Он подал иск в суд, чтобы взыскать разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью ремонта.

Суд провел экспертизу и подтвердил, что стоимость ремонта составляет около 324 тысяч 500 рублей. Учитывая вину ответчика и размер ущерба, суд решил взыскать с виновника 264 тысяч 636 рублей, включая расходы на судебные разбирательства.

Отмечается, что апелляционная жалоба ответчика была отклонена.