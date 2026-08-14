Рязанец через суд получил от виновника ДТП свыше 200 тысяч на ремонт машины

Рязанский облсуд рассмотрел дело о ДТП, которое произошло осенью 2025 года в Касимовском районе. Об этом сообщили на сайте суда.
Водитель автомобиля Lada Priora столкнулась с автомобилем Lada Granta. Виновником аварии признали водителя Lada Priora.
Страховая компания выплатила пострадавшему 142 тысяч 600 рублей, но этой суммы оказалось недостаточно для ремонта его автомобиля. Пострадавший обратился к эксперту, который оценил стоимость ремонта в 323 тысячи 800 рублей. Он подал иск в суд, чтобы взыскать разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью ремонта.
Суд провел экспертизу и подтвердил, что стоимость ремонта составляет около 324 тысяч 500 рублей. Учитывая вину ответчика и размер ущерба, суд решил взыскать с виновника 264 тысяч 636 рублей, включая расходы на судебные разбирательства.
Отмечается, что апелляционная жалоба ответчика была отклонена.