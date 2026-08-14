Рязанцев пригласили на выставку бездомных животных

Мероприятие состоится в 11.00 22 августа в Лесопарке и будет посвящено 10‑летию МБУ «Служба по контролю за безнадзорными животными». Отмечается, что посетители смогут найти себе питомца и забрать его домой. В программе — мастер‑класс по кузнечному делу, реконструкция исторических сражений «Стальная дружина», мотозона, выступления служебных собак, аквагрим, ярмарка рукоделия, угощения, конкурсы и подарки, а также фаер‑шоу. Вход — свободный. Возрастное ограничение — 0+.

В Рязани пройдёт благотворительная выставка бездомных животных «Пойдём домой!». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие состоится в 11.00 22 августа в Лесопарке и будет посвящено 10‑летию МБУ «Служба по контролю за безнадзорными животными». Отмечается, что посетители смогут найти себе питомца и забрать его домой.

В программе — мастер‑класс по кузнечному делу, реконструкция исторических сражений «Стальная дружина», мотозона, выступления служебных собак, аквагрим, ярмарка рукоделия, угощения, конкурсы и подарки, а также фаер‑шоу.

Вечером состоится рок‑концерт с участием рязанских групп: PANACEA исполнит кавер‑версии и свои композиции, PINE FOREST SHEIKHS — блюзовые хиты. «Не учи отца» представит кавер‑программу. «Лунные дети» исполнят песни и каверы, а «Делавары» — трибьют группы «Кино».

Вход — свободный.

Возрастное ограничение — 0+.

Фото в галерее: администрация Рязани.