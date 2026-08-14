Рязанцам рассказали, как выбрать качественный мед

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области рассказало, на что обратить внимание при покупке меда, как его хранить и употреблять. Мед рекомендуется добавлять в теплые напитки и блюда, температура которых не превышает 40 °C. Оптимальный вариант — растворить ложку меда в стакане воды комнатной температуры. При диабете, ожирении, гипотонии или аллергии перед употреблением меда необходимо проконсультироваться с врачом.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области рассказало, на что обратить внимание при покупке меда, как его хранить и употреблять.

Как выбрать мед:

Проверьте документы. Каждая партия должна сопровождаться ветеринарным свидетельством.

Изучите маркировку. На этикетке должны быть указаны производитель и его адрес, название продукта, ботанический вид, год сбора и дата упаковки, масса нетто и обозначение стандарта.

Выбирайте надежного продавца. Лучше покупать мед непосредственно у производителя, который может рассказать о месте сбора и условиях содержания пчел.

Оцените внешний вид. Цвет должен быть однородным — от светлого до темно-коричневого, аромат — приятным, цветочным. К зиме большинство сортов меда кристаллизуется.

Как хранить мед:

Хранить его рекомендуется при температуре не выше 20 °C, избегая перепадов температуры и прямых солнечных лучей.

Срок годности в плотно укупоренных емкостях составляет один год с момента экспертизы, а в герметичной закрытой таре — до двух лет с момента упаковки.

Мед рекомендуется добавлять в теплые напитки и блюда, температура которых не превышает 40 °C. Оптимальный вариант — растворить ложку меда в стакане воды комнатной температуры.

При диабете, ожирении, гипотонии или аллергии перед употреблением меда необходимо проконсультироваться с врачом.