Рязанцам рассказали, как выбрать качественный мед
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области рассказало, на что обратить внимание при покупке меда, как его хранить и употреблять. Мед рекомендуется добавлять в теплые напитки и блюда, температура которых не превышает 40 °C. Оптимальный вариант — растворить ложку меда в стакане воды комнатной температуры. При диабете, ожирении, гипотонии или аллергии перед употреблением меда необходимо проконсультироваться с врачом.
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области рассказало, на что обратить внимание при покупке меда, как его хранить и употреблять.
Как выбрать мед:
- Проверьте документы. Каждая партия должна сопровождаться ветеринарным свидетельством.
- Изучите маркировку. На этикетке должны быть указаны производитель и его адрес, название продукта, ботанический вид, год сбора и дата упаковки, масса нетто и обозначение стандарта.
- Выбирайте надежного продавца. Лучше покупать мед непосредственно у производителя, который может рассказать о месте сбора и условиях содержания пчел.
- Оцените внешний вид. Цвет должен быть однородным — от светлого до темно-коричневого, аромат — приятным, цветочным. К зиме большинство сортов меда кристаллизуется.
Как хранить мед:
- Хранить его рекомендуется при температуре не выше 20 °C, избегая перепадов температуры и прямых солнечных лучей.
- Срок годности в плотно укупоренных емкостях составляет один год с момента экспертизы, а в герметичной закрытой таре — до двух лет с момента упаковки.
Мед рекомендуется добавлять в теплые напитки и блюда, температура которых не превышает 40 °C. Оптимальный вариант — растворить ложку меда в стакане воды комнатной температуры.
При диабете, ожирении, гипотонии или аллергии перед употреблением меда необходимо проконсультироваться с врачом.