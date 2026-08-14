Рязань вошла в число городов, где жители хотят освоить второе высшее образование

Рязань вошла в число городов, жители которых активно планируют получение второго высшего образования или освоение новой профессии. Согласно исследованию компаний «Сберстрахование» и «Сберстрахование жизни», 17% опрошенных рязанцев уже учатся или намерены в ближайшие год-два получить второе высшее образование или освоить новую специальность. Для сравнения, в Москве желание учиться повторно выразили 18% жителей, а в Санкт-Петербурге и Тюмени этот показатель составил 14%.