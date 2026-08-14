Российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов по целям на Украине

14 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА нанесли в период с 8 по 14 августа. В результате поражены: предприятия военной промышленности; логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ; военные аэродромы; цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним; пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.

Российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов по целям на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

14 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА нанесли в период с 8 по 14 августа. В результате поражены:

предприятия военной промышленности;

логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ;

военные аэродромы;

цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним;

пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.

Помимо этого, поражены объекты инфраструктуры морских портов Украины, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.