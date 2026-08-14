Павел Малков: парк культуры и отдыха в Скопине обретает новую жизнь

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о работах по благоустройству парка в городе Скопине. Инициатива «Открывая просторы» в прошлом году стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о работах по благоустройству парка в городе Скопине. Инициатива «Открывая просторы» в прошлом году стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

«Парк культуры и отдыха в Скопине обретает новую жизнь. В мае во время рабочей поездки в Скопин обсуждали его с главой округа. Выделим в парке пять зон: событийную, спортивную, видовую, игровую и центральную. Появятся пространства для прогулок, занятий спортом, игр и городских мероприятий», — отметил глава региона.

На сегодняшний день в парке уже расчистили территорию, демонтировали старые покрытия и ограждения, подготовили основание для детской площадки. Уложили тротуарную плитку, установили бордюры и начали монтаж освещения. Работы идут по плану. В октябре жители смогут гулять по обновленному парку.