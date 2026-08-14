Несколько улиц Рязани остались без электричества
Об этом сообщили в РГРЭС. Известно, что в 10:01 свет пропал по адресам: Семашко, Гагарина, Гагарина 1-й проезд, Железнодорожная 1-я, Дзержинского, Татарская, Чернобаевская, Осенний 1-й переулок, Осенний 2-й переулок. В данный момент бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети.
Несколько улиц Рязани остались без электричества. Об этом сообщили в РГРЭС.
Известно, что в 10:01 свет пропал по адресам:
- Семашко,
- Гагарина,
- Гагарина 1-й проезд,
- Железнодорожная 1-я,
- Дзержинского,
- Татарская,
- Чернобаевская,
- Осенний 1-й переулок,
- Осенний 2-й переулок.
В данный момент бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети.
UPD: позже в РГРЭС сообщили, что свет восстановили в 11:00.