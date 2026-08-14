На рязанца завели уголовное дело за продажу личных данных своих клиентов

В Рязани сотрудник сотовой компании стал подозреваемым в уголовном деле из-за неправомерного доступа к компьютерной информации. Об этом сообщили в УМВД по региону. Следственный отдел ОМВД России по Московскому району возбудил дело после проверки ФСБ. Мужчина, работая в центре обслуживания клиентов, использовал свои служебные полномочия, чтобы получить доступ к личным данным клиентов, копировал их и продавал третьим лицам за деньги. Расследование продолжается, и правоохранительные органы выясняют все детали преступления.

В Рязани сотрудник сотовой компании стал подозреваемым в уголовном деле из-за неправомерного доступа к компьютерной информации. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Следственный отдел ОМВД России по Московскому району возбудил дело после проверки ФСБ. Мужчина, работая в центре обслуживания клиентов, использовал свои служебные полномочия, чтобы получить доступ к личным данным клиентов, копировал их и продавал третьим лицам за деньги.

Расследование продолжается, и правоохранительные органы выясняют все детали преступления.