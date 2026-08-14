Мошенники начали предлагать россиянам зарегистрировать брак без очереди

Аферисты начали предлагать россиянам услуги по быстрой регистрации брака, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в период свадебного сезона мошенники требуют предоплату за услуги, обещая оперативное оформление отношений без очереди. Однако вместо настоящих свидетельств о браке жертвы получают подделки с фальшивыми печатями и подписями. Эксперт настоятельно рекомендовал россиянам обращаться только в официальные ЗАГСы и избегать сомнительных предложений.

Аферисты начали предлагать россиянам услуги по быстрой регистрации брака, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, в период свадебного сезона мошенники требуют предоплату за услуги, обещая оперативное оформление отношений без очереди. Однако вместо настоящих свидетельств о браке жертвы получают подделки с фальшивыми печатями и подписями.

Эксперт настоятельно рекомендовал россиянам обращаться только в официальные ЗАГСы и избегать сомнительных предложений.