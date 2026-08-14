Минздрав предложил обновить стандарт помощи взрослым при ВИЧ

Минздрав России подготовил новую редакцию стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при ВИЧ-инфекции. Об этом
По его словам, документ разработали на основе актуальных клинических рекомендаций. В обновленном стандарте планируют увеличить долю отечественных препаратов, в том числе инновационных.
«Также стандарт дополнен антиретровирусным препаратом с новым механизмом действия. Это означает, что самые современные и высокоэффективные лекарства становятся еще более доступными для российских пациентов», — отметил Мазус.
Кроме того, документ закрепляет перечень и частоту проведения лабораторных исследований, включая анализ на устойчивость ВИЧ к антиретровирусным препаратам.