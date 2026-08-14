Минздрав предложил обновить стандарт помощи взрослым при ВИЧ

Минздрав России подготовил новую редакцию стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при ВИЧ-инфекции. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус. По его словам, документ разработали на основе актуальных клинических рекомендаций. В обновленном стандарте планируют увеличить долю отечественных препаратов, в том числе инновационных.

Минздрав России подготовил новую редакцию стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при ВИЧ-инфекции. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

По его словам, документ разработали на основе актуальных клинических рекомендаций. В обновленном стандарте планируют увеличить долю отечественных препаратов, в том числе инновационных.

«Также стандарт дополнен антиретровирусным препаратом с новым механизмом действия. Это означает, что самые современные и высокоэффективные лекарства становятся еще более доступными для российских пациентов», — отметил Мазус.

Кроме того, документ закрепляет перечень и частоту проведения лабораторных исследований, включая анализ на устойчивость ВИЧ к антиретровирусным препаратам.