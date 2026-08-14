Минюст внес шесть организаций из четырех стран в список нежелательных

Минюст России включил шесть иностранных организаций в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. В список вошли следующие организации: «Россияне Батуми"* — Грузия; Human Rights Foundation* (HRF, «Фонд защиты прав человека"*) — США; «Фонд памяти жертв коммунизма"* — США; «Общество памяти"* — США; «Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете"* — Германия; «Ассоциация свободных россиян в Италии"* — Италия.