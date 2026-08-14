Лавров заявил о невозможности остановки конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что остановка конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения невозможна. Об этом сообщают «Вести». Он отметил, что призывы к немедленному прекращению боевых действий становятся все более распространенными, однако остановка возможна лишь при наличии долгосрочного и устойчивого урегулирования. Лавров подчеркнул, что такая остановка могла бы перечеркнуть подвиг предков, которые победили нацизм, и выразил обеспокоенность страданиями людей, погибающих от террористических актов. Он добавил, что речь идет о ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что остановка конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения невозможна. Об этом сообщают «Вести».

Он отметил, что призывы к немедленному прекращению боевых действий становятся все более распространенными, однако остановка возможна лишь при наличии долгосрочного и устойчивого урегулирования.

Лавров подчеркнул, что такая остановка могла бы перечеркнуть подвиг предков, которые победили нацизм, и выразил обеспокоенность страданиями людей, погибающих от террористических актов. Он добавил, что речь идет о ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.

Фото: РИА Новости.