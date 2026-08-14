Куда пойти в выходные? Афиша РЗН.инфо на 15-16 августа
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В Фотодоме откроется выставка «Я есть, кто я есть. Христианское чувство в искусстве».
В Лесопарке пройдет творческий фестиваль FSM FEST.
В Нижнем городском парке пройдут мероприятия «Музыка и краски Нижнего парка» от рязанской филармонии.
В селе Глебово-Городище Рыбновского района состоится XXIII Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже».
В МКЦ оркестр CAGMO представит новую концертную программу «Сны Людовико Эйнауди при свечах».
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