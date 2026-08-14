Куда пойти в выходные? Афиша РЗН.инфо на 15-16 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Фотодоме откроется выставка «Я есть, кто я есть. Христианское чувство в искусстве».

В Лесопарке пройдет творческий фестиваль FSM FEST.

В Нижнем городском парке пройдут мероприятия «Музыка и краски Нижнего парка» от рязанской филармонии.

В селе Глебово-Городище Рыбновского района состоится XXIII Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже».

В МКЦ оркестр CAGMO представит новую концертную программу «Сны Людовико Эйнауди при свечах».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».