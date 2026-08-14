Для рязанцев опубликовали афишу постановок драмтеатра на сентябрь 2026 года

Согласно расписанию, зрителей ждут 11, 12 и 13 сентября премьерные показы комедии Пьера Бомарше «Севильский цирюльник» (16+), 16, 17, 23 и 24 сентября — притчи Николая Московой-Руссо «Смерть Дон Кихота» (16+) и 26 и 27 сентября сказки Олега Пичурина «Однажды в тридевятом царстве» (6+). Помимо премьер, театр покажет новые постановки. На основной сцене также запланированы спектакли-променады «Дух театра» (12+), комедия Жана-Батиста Мольера «Плутни Скапена» (12+) и новогодняя комедия В. Ольшанского «Джек» (12+). Для любителей камерного формата на Малой сцене пройдут музыкальная сказка «Дочь пирата» (0+), русская народная сказка «Царевна-лягушка» (0+)и вечер поэзии «Все мы немного Сергей Есенин» (12+).