ЦБ повысил курсы валют на 17 августа

Банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник, 17 августа. Курс доллара вырос на 73 копейки, до 84,54 рубля. Евро подорожал на 76 копеек, до 97,51 рубля. Курс юаня увеличился на 6 копеек и составил 12,48 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник, 17 августа.

Курс доллара вырос на 73 копейки, до 84,54 рубля. Евро подорожал на 76 копеек, до 97,51 рубля. Курс юаня увеличился на 6 копеек и составил 12,48 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.