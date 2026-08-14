Бастрыкин поручил вновь завести дело из-за ненадлежащего отлова собак в Рязани

Горожане рассказали, что в одном из жилых районов Рязани, вблизи дошкольных учреждений и детских площадок, на протяжении длительного времени обитает большое количество собак, которые проявляют агрессию в отношении прохожих, в том числе детей. Известно, что в прошлом году стая несколько раз нападала на ребенка. Указанная ситуация освещалась в СМИ и соцсетях. Ранее Бастрыкин ставил ее на контроль. В СУ СКР по региону возбуждалось уголовное дело. Позже, как указано в публикации, процессуальное решение отменили. Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву повторно возбудить уголовное дело и доложить о расследовании.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего отлова собак в Рязани. Об этом 14 августа сообщили в Информационном центре следкома.

Горожане рассказали, что в одном из жилых районов Рязани, вблизи дошкольных учреждений и детских площадок, на протяжении длительного времени обитает большое количество собак, которые проявляют агрессию в отношении прохожих, в том числе детей. Известно, что в прошлом году стая несколько раз нападала на ребенка.

Указанная ситуация освещалась в СМИ и соцсетях. Ранее Бастрыкин ставил ее на контроль.

В СУ СКР по региону возбуждалось уголовное дело. Позже, как указано в публикации, процессуальное решение отменил надзорный орган.

Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву повторно возбудить уголовное дело и доложить о расследовании.