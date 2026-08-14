Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом компанию ООО «Грандхит»

ПАО «Сбербанк» подало заявление в суд из-за того, что у компании была большая задолженность. 16 февраля 2026 года суд ввел процедуру наблюдения за деятельностью «Грандхита» и назначил временного управляющего — Гудкову О. Е. После наблюдения временный управляющий предложил ввести конкурсное производство, так как у компании были признаки банкротства и не было оснований для других процедур. В реестр требований кредиторов включены долги «Грандхита», которые составляют более 232 миллионов рублей. Суд решил, что компанию следует признать банкротом и ввел конкурсное производство.

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом компанию ООО «Грандхит». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

ПАО «Сбербанк» подало заявление в суд из-за того, что у компании была большая задолженность.

16 февраля 2026 года суд ввел процедуру наблюдения за деятельностью «Грандхита» и назначил временного управляющего — Гудкову О. Е. После наблюдения временный управляющий предложил ввести конкурсное производство, так как у компании были признаки банкротства и не было оснований для других процедур.

В реестр требований кредиторов включены долги «Грандхита», которые составляют более 232 миллионов рублей.

Суд решил, что компанию следует признать банкротом и ввел конкурсное производство.