Аграрии Милославского округа собрали более 111 тысяч тонн зерна

Предприятия Милославского округа обмолотили 45,5% площадей (24,4 тыс. гектаров) и получили 111,7 тыс. тонн зерна. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Средняя урожайность составила 45,8 центнера с гектара.