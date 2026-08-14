Аграрии Милославского округа собрали более 111 тысяч тонн зерна
Предприятия Милославского округа обмолотили 45,5% площадей (24,4 тыс. гектаров) и получили 111,7 тыс. тонн зерна. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Средняя урожайность составила 45,8 центнера с гектара.
Предприятия Милославского округа обмолотили 45,5% площадей (24,4 тыс. гектаров) и получили 111,7 тыс. тонн зерна. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.
Средняя урожайность составила 45,8 центнера с гектара.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов поздравил тружеников Милославского округа с намолотом 100 тыс. тонн зерна и поблагодарил комбайнеров, водителей, инженеров, агрономов, руководителей сельхозпредприятий и фермерских хозяйств за результаты.