Жительница Рязанской области вырастила помидор весом 1047 граммов

Помидор весом 1047 граммов вырастила жительница поселка Милославское. Она поделилась, что урожай овощей в этом году радует. «Мои помидоры растут в открытом грунте, точное название сорта уже не помню. Уход обычный, подкормка травяная „бродиловка“. Крупные плоды пришлось надежно укреплять, чтобы ветки выдержали вес», — рассказала жительница. Кроме томата, по словам женщины, зреют и другие крупные сорта.