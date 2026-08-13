Житель Рязанской области попытался дать взятку сотруднику ГАИ и получил срок

Прокурор Ряжского района Максим Комягин поддержал гособвинение по делу 38-летнего местного жителя, признанного виновным в покушении на мелкое взяточничество. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства. Установлено, что водитель, остановленный сотрудником ГАИ за нарушение ПДД, попытался передать инспектору деньги, чтобы избежать административной ответственности. Однако инспектор отказался от взятки и сообщил о происшествии в дежурную часть отдела полиции. Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 6 месяцев и 20 дней. Приговор пока не вступил в законную силу.

Прокурор Ряжского района Максим Комягин поддержал гособвинение по делу 38-летнего местного жителя, признанного виновным в покушении на мелкое взяточничество. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Установлено, что водитель, остановленный сотрудником ГАИ за нарушение ПДД, попытался передать инспектору деньги, чтобы избежать административной ответственности. Однако инспектор отказался от взятки и сообщил о происшествии в дежурную часть отдела полиции.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 6 месяцев и 20 дней. Приговор пока не вступил в законную силу.