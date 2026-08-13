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Зеленский потребовал у США 5% ракет Patriot, чтобы пережить зиму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты должны передать Украине 5% своих запасов ракет для систем Patriot, чтобы страна могла пережить предстоящую зиму. По данным телеканала CNN, он подчеркнул, что без этих снарядов Украина не сможет справиться с зимними вызовами. «Если США продадут нам 5%, мы переживем зиму. У меня есть 1%," - отметил Зеленский. Глава Украины также добавил, что готов на все ради получения американских противоракет и за несколько месяцев совершил «миллионы звонков». Он даже выразил готовность обменять что-то на снаряды. Однако президент США Дональд Трамп до сих пор не одобрил передачу Patriot, что Киев рассматривает как серьезный вызов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты должны передать Украине 5% своих запасов ракет для систем Patriot, чтобы страна могла пережить предстоящую зиму.

По данным телеканала CNN, он подчеркнул, что без этих снарядов Украина не сможет справиться с зимними вызовами. «Если США продадут нам 5%, мы переживем зиму. У меня есть 1%," - отметил Зеленский.

Глава Украины также добавил, что готов на все ради получения американских противоракет и за несколько месяцев совершил «миллионы звонков». Он даже выразил готовность обменять что-то на снаряды. Однако президент США Дональд Трамп до сих пор не одобрил передачу Patriot, что Киев рассматривает как серьезный вызов.

Ранее сообщалось, что производители систем ПВО Patriot, компании Lockheed Martin и Raytheon, выражают опасения по поводу предоставления Украине лицензии на выпуск этого вооружения, ссылаясь на риски кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий.