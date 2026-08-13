Врачи осмотрели 166 жителей Старожиловского округа

Автопоезд «Здоровье» посетил село Истье Старожиловского округа. В составе медицинской бригады работали специалисты Областной клинической больницы и Старожиловской районной больницы. Всего врачи осмотрели 166 человек, в том числе 36 детей. По результатам обследований 7 жителей получили направления на дальнейшее медицинское обследование, еще 16 — на госпитализацию.