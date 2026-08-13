Военные РФ нанесли удары по объектам ВСУ в портах Рени и Измаил

Российские войска продолжили наносить удары по объектам военно-морских сил Украины и портовой инфраструктуре, которая используется в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны страны. В течение ночи с помощью ударных БПЛА поражены ключевые объекты. В порту Рени атакован пункт управления военно-морских сил Украины. Кроме того, в порту Измаил подверглись ударам пункт временной дислокации подразделения ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Российские войска продолжили наносить удары по объектам военно-морских сил Украины и портовой инфраструктуре, которая используется в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны страны.

В течение ночи с помощью ударных БПЛА поражены ключевые объекты. В порту Рени атакован пункт управления военно-морских сил Украины.

Кроме того, в порту Измаил подверглись ударам пункт временной дислокации подразделения ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.