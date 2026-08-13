Водоканал: в Рязани на Московском шоссе скоро восстановят аварийный участок

Водоканал города Рязани сообщил о восстановительных работах на проблемном участке канализационного коллектора на Московском шоссе. В марте в районе дома № 3 по улице Коломенская произошли провалы грунта из-за повреждения труб. Чтобы избежать новых аварий, начались плановые работы. Из-за близости жилых домов и детского сада особое внимание уделяется безопасности. Для ремонта выбрали метод щитовой проходки, который позволяет работать без значительного вскрытия земли и увеличивает срок службы коллектора. Работы идут круглосуточно, и Водоканал делает все возможное, чтобы закончить реконструкцию как можно быстрее.

Водоканал города Рязани сообщил о восстановительных работах на проблемном участке канализационного коллектора на Московском шоссе. Об этом сообщили в группе «ЖКХИНФО | 62».

В марте в районе дома № 3 по улице Коломенская произошли провалы грунта из-за повреждения труб. Чтобы избежать новых аварий, начались плановые работы.

Отмечается, что из-за близости жилых домов и детского сада особое внимание уделяется безопасности. Для ремонта выбрали метод щитовой проходки, который позволяет работать без значительного вскрытия земли и увеличивает срок службы коллектора.

Также подчеркивается, что работы идут круглосуточно, и Водоканал делает все возможное, чтобы закончить реконструкцию как можно быстрее.