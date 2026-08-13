В Спас-Клепиках на время празднования Дня города перекроют дорогу

В Спас-Клепиках временно ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщили в администрации Клепиковского округа. Дороги будут перекрыты с 21:00 14 августа до 7:00 16 августа. Жителей и гостей города просят заранее планировать поездки и учитывать изменения в транспортной схеме. Для водителей также подготовлена схема перекрытия с рекомендуемыми маршрутами объезда.

В Спас-Клепиках временно ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщили в администрации Клепиковского округа.

Дороги будут перекрыты с 21:00 14 августа до 7:00 16 августа.

Жителей и гостей города просят заранее планировать поездки и учитывать изменения в транспортной схеме. Для водителей также подготовлена схема перекрытия с рекомендуемыми маршрутами объезда.

Фото: администрация Клепиковского округа.