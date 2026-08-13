В Сапожковском округе устранили нарушения на дороге после жалоб жителей

В Сапожковском округе устранили нарушения в сфере безопасности дорожного движения после обращения местных жителей. Прокурорская проверка показала, что обочины межмуниципальной дороги в селе Никольское имели дефекты и были заросшими древесно-кустарниковой растительностью высотой более 15 сантиметров. Прокуратура внесла представление в ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области». После этого выявленные нарушения устранили.

В Сапожковском округе устранили нарушения в сфере безопасности дорожного движения после обращения местных жителей. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Жители пожаловались на состояние дороги во время личного приема у заместителя прокурора области Вячеслава Шерстнева.

Прокурорская проверка показала, что обочины межмуниципальной дороги в селе Никольское имели дефекты и были заросшими древесно-кустарниковой растительностью высотой более 15 сантиметров.

Прокуратура внесла представление в ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области». После этого выявленные нарушения устранили.