В Сапожковском округе устранили нарушения на дороге после жалоб жителей
В Сапожковском округе устранили нарушения в сфере безопасности дорожного движения после обращения местных жителей. Прокурорская проверка показала, что обочины межмуниципальной дороги в селе Никольское имели дефекты и были заросшими древесно-кустарниковой растительностью высотой более 15 сантиметров. Прокуратура внесла представление в ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области». После этого выявленные нарушения устранили.
В Сапожковском округе устранили нарушения в сфере безопасности дорожного движения после обращения местных жителей. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.
Жители пожаловались на состояние дороги во время личного приема у заместителя прокурора области Вячеслава Шерстнева.
Прокурорская проверка показала, что обочины межмуниципальной дороги в селе Никольское имели дефекты и были заросшими древесно-кустарниковой растительностью высотой более 15 сантиметров.
Прокуратура внесла представление в ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области». После этого выявленные нарушения устранили.