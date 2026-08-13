В Рязанской области за сутки выявили трех пьяных водителей

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Еще 40 аварий обошлись без пострадавших и привели только к материальному ущербу. Инспекторы ДПС выявили 15 453 нарушения ПДД. В том числе зафиксированы три факта управления автомобилем в состоянии опьянения, один отказ от прохождения медицинского освидетельствования и один случай повторного управления транспортом в нетрезвом состоянии.

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Еще 40 аварий обошлись без пострадавших и привели только к материальному ущербу, сообщили в региональной ГАИ.

Инспекторы ДПС выявили 15 453 нарушения ПДД. В том числе зафиксированы три факта управления автомобилем в состоянии опьянения, один отказ от прохождения медицинского освидетельствования и один случай повторного управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Кроме того, полицейские выявили 36 нарушений, связанных с тонировкой автомобилей, два нарушения со стороны пешеходов и два нарушения правил перевозки детей. 20 нарушений допустили водители грузовиков, еще пять — водители автобусов.

Также на территории региона сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». В ходе рейдов инспекторы выявили более 10 правонарушений среди мотоциклистов.