В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА
Беспилотная опасность действует на территории региона с 16:41 13 августа. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — указано в сообщении.
В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.
Беспилотная опасность действует на территории региона с 16:41 13 августа.
«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — указано в сообщении.
Напомним, угроза действовала дважды за утро.
Обновлено: в 20:05 опасность отменили.