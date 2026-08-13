В Рязанской области произошел пожар в ангаре, загорелся автомобиль

Об этом сообщили в МЧС по региону. Возгорание произошло 12 августа в 18:14 в поселке Заря Михайловского округа. В итоге огнем уничтожены сооружение и машина. Пожар тушили 6 человек и 4 единицы техники. Он распространился на площади 72 м².

В Рязанской области произошел пожар в ангаре, загорелся автомобиль. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Возгорание произошло 12 августа в 18:14 в поселке Заря Михайловского округа. В итоге огнем уничтожены сооружение и машина.

Пожар тушили 6 человек и 4 единицы техники. Он распространился на площади 72 м².