В Рязанской области продлили метеопредупреждение
Согласно прогнозу, ночью с сохранением до конца суток 14 августа на территории Рязанской области местами ожидается западный, северо-западный ветер. Его порывы достигнут 13-18 м/с.
В Рязанской области продлили метеопредупреждение. Прогноз размещен на сайте ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, ночью с сохранением до конца суток 14 августа на территории Рязанской области местами ожидается западный, северо-западный ветер. Его порывы достигнут 13-18 м/с.