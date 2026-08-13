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В Рязанской области 13 августа ожидаются неблагоприятные погодные условия
В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 13 августа в регионе местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. Жителей региона призвали во время непогоды не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями, крышами домов и линиями электропередачи. При чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

В Рязанской области 13 августа ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом предупредили в региональном МЧС.

В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 13 августа в регионе местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.

Жителей региона призвали во время непогоды не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями, крышами домов и линиями электропередачи.

При чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.