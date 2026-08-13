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В Рязани за год отремонтировали более сотни колодцев
Ясинский подчеркнул, что дождеприемные решетки и колодцы требуют такого же внимания, как и дороги. Помимо плановой чистки и замены крышек, объектам нужен капитальный ремонт. По словам Ясинского, только за последнюю неделю специалисты отремонтировали уже третий колодец, а за год — более сотни. Мэр привел несколько примеров сложных работ. Так, на улице Николодворянской пришлось восстанавливать кирпичную кладку старого колодца, после чего участок покрыли асфальтом.

В Рязани за год отремонтировали более сотни колодцев. Об этом 13 августа сообщил в своих соцсетях мэр города Борис Ясинский.

Он подчеркнул, что дождеприемные решетки и колодцы требуют такого же внимания, как и дороги. Помимо плановой чистки и замены крышек, объектам нужен капитальный ремонт. По словам Ясинского, только за последнюю неделю специалисты отремонтировали уже третий колодец, а за год — более сотни.

Мэр привел несколько примеров сложных работ. Так, на улице Николодворянской пришлось восстанавливать кирпичную кладку старого колодца, после чего участок покрыли асфальтом.

На Мервинской улице колодец оказался засыпан щебнем еще при строительстве дома — его восстанавливали практически с нуля, включая переврезку трубопровода коллектора. На Песоченской из‑за провала тротуара обнаружили серьезное повреждение трубы ливневой канализации на трехметровой глубине: специалисты заменили шестиметровый участок и смонтировали новый смотровой колодец.

Кроме того, в городе продолжается капремонт дорог на улицах Животноводческой, Мервинской и на участках Московского шоссе.

Уточняется, что за последнюю неделю ямочный ремонт горячим асфальтом выполнили на 15 улицах. Также обновляют разметку и красят бордюры.

Фото: личная страница Бориса Ясинского в мессенджере «Макс».