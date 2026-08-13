В Рязани сотрудник автосервиса угнал машину клиента, чтобы доехать домой

В Рязани полицейские по горячим следам задержали 22-летнего сотрудника автосервиса, который без разрешения взял автомобиль клиента. Ночью в полицию обратился 36-летний мужчина. Он недавно оставил свою Toyota Camry в автосервисе на окраине Рязани для ремонта, а затем получил уведомление сигнализации о несанкционированном движении машины. Вскоре экипаж ДПС заметил автомобиль на одной из улиц Советского района и остановил его. За рулем оказался работник автосервиса.

В Рязани полицейские по горячим следам задержали 22-летнего сотрудника автосервиса, который без разрешения взял автомобиль клиента. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Ночью в полицию обратился 36-летний мужчина. Он недавно оставил свою Toyota Camry в автосервисе на окраине Рязани для ремонта, а затем получил уведомление сигнализации о несанкционированном движении машины.

Полицейские сразу передали ориентировку наружным нарядам. Вскоре экипаж ДПС заметил автомобиль на одной из улиц Советского района и остановил его. За рулем оказался работник автосервиса.

По предварительным данным, молодой человек задержался на работе допоздна и решил не тратиться на такси. Он воспользовался оставленным в машине ключом и поехал домой. Утром, как предполагается, он собирался таким же образом добраться на работу.

Автомобиль осмотрели и вернули владельцу в исправном состоянии.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.