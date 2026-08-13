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В Рязани скорая спасла 55-летнего мужчину с инфарктом
Дочь рязанца сообщила, что ее 55-летний отец жалуется на сильную боль за грудиной. По словам женщины, мужчина побледнел и мог потерять создание. На адрес приехала бригада № 3 в составе врача Романа Ермилова, фельдшера Матвея Карпушина и водителя Сергей Хромова. Медики купировали болевой синдром. Через несколько минут на машине скорой пациента доставили в стационар. Дочь рязанца рассказала, что мужчина постепенно выздоравливает. Она поблагодарила бригаду скорой за помощь.

В Рязани скорая спасла мужчину с инфарктом. Об этом 13 августа рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Дочь рязанца сообщила, что ее 55-летний отец жалуется на сильную боль за грудиной. По словам женщины, мужчина побледнел и мог потерять создание.

На адрес приехала бригада № 3 в составе врача Романа Ермилова, фельдшера Матвея Карпушина и водителя Сергей Хромова.

«Медики сразу поняли, что состояние пациента очень тяжелое. Быстро провели ЭКГ, результат показал подъем сегмента ST. Это указывает, что нарушение кровоснабжения затронуло всю толщу сердечной стенки. Чаще всего это происходит из-за полной закупорки одной из магистральных коронарных артерий. В результате участок миокарда перестает получать кислород, наступает некроз. Сомнений не было — у пациента стремительно развился инфаркт», — говорится в сообщении.

Медики купировали болевой синдром. Через несколько минут на машине скорой пациента доставили в стационар.

Дочь рязанца рассказала, что сейчас мужчина постепенно выздоравливает. Она поблагодарила бригаду скорой за помощь.