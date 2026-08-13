В Рязани на пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека

Об этом сообщили в МЧС по региону. Возгорание произошло 12 августа в 20:33 на улице 1-е Бутырки. Известно, что во время инцидента пострадали юноша 2002 и женщина 1979 года рождения. Их обоих госпитализировали. Также огнем повреждена квартира. Пожар тушили 14 человек и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 14 м².

В Рязани на пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Возгорание произошло 12 августа в 20:33 на улице 1-е Бутырки. Известно, что во время инцидента пострадали юноша 2002 и женщина 1979 года рождения. Их обоих госпитализировали.

Также огнем повреждена квартира.

Пожар тушили 14 человек и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 14 м².