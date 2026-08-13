В Рязани массово отключили холодную воду 13 августа

Холодной воды не будет до 16:40 по адресам: Станкозаводская 22/10, 24, 26, 28/9. Также ресурс отключат до 17:00 по улицам: 1-й проезд Ломоносова 9/15; Пугачева 11/19; Разина 17; 1-я Прудная 14/10; 2-я Прудная 6/16 (столовая), 8 (Рязанский районный суд), 9, 11; Связи 5/4; Соколовская 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 12/5 (МКУ Техобеспечение), 13/3, 14, 14а, 15, 19/5 (гостиница Бриз), 17/4 (Потребительское общество), 11 (Прокуратура), 18/7 (Уголовно-исполнительная инспекция), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Кроме того, c 21:00 13 августа до 06:00 14 августа останутся жители улиц: Каширина 22 (ГБУ РО Рязанская горветстанция); Солнечная 1 (МРЭО ГИБДД в Рязанской области), 4б (автосервис Фитсервис).