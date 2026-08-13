В Рязани изменился маршрут движения троллейбуса № 3

В Рязани изменился маршрут троллейбуса № 3 13 августа с 11:00. Об этом сообщила администрация города. Отмечается, что причина — отключение контактной сети на улице Дзержинского. Теперь троллейбусы № 3 будут следовать от остановки «Дом художника» по Первомайскому проспекту и улице Вокзальной до вокзала «Рязань-2», а обратно — по тем же улицам. Изменение движения будет действовать до окончания работ. Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

В Рязани изменился маршрут троллейбуса № 3 13 августа с 11:00. Об этом сообщила администрация города.

Отмечается, что причина — отключение контактной сети на улице Дзержинского.

Теперь троллейбусы № 3 будут следовать от остановки «Дом художника» по Первомайскому проспекту и улице Вокзальной до вокзала «Рязань-2», а обратно — по тем же улицам.

Изменение движения будет действовать до окончания работ. Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.