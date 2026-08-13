В Рязани аварийно отключили электричество

В 19:10 13 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим адресам: Бирюзова, Интернациональная, Весенняя (Канищево), Садовая (Канищево). На месте работает аварийная бригада. В РГРЭС не уточнили, когда свет включат.