В Рязани 22 августа пройдет четвертый Фестиваль креативных индустрий

Четвертый Фестиваль креативных индустрий состоится в Рязани 22 августа. Мероприятие пройдет на Лыбедском бульваре и начнется в 14:00, сообщили в ЦРКИ. Гостей фестиваля ждут творческие мастер-классы, танцевальные баттлы, анимация и игры для детей, перформансы и шоу-программа с участием приглашенных артистов и коллективов. Хедлайнером фестиваля станет певец Ваня Дмитриенко. Он выступит на главной сцене в завершение мероприятия.

Четвертый Фестиваль креативных индустрий состоится в Рязани 22 августа. Мероприятие пройдет на Лыбедском бульваре и начнется в 14:00, сообщили в ЦРКИ.

Гостей фестиваля ждут творческие мастер-классы, танцевальные баттлы, анимация и игры для детей, перформансы и шоу-программа с участием приглашенных артистов и коллективов.

Хедлайнером фестиваля станет певец Ваня Дмитриенко. Он выступит на главной сцене в завершение мероприятия.

Ведущим фестиваля будет стендап-комик Дмитрий Добродеев.

Фото: Центр развития креативных индустрий.

Возрастное ограничение: 0+.