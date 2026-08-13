В Госдуме объяснили, как россиянам использовать карты Visa и MasterCard

Россияне, у которых еще остались карты Visa и MasterCard, могут носить их с собой как запасные. Однако для безналичных расчетов лучше использовать карту «Мир» и QR-коды. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов отметил, что многие уже привыкли иметь несколько карт в кошельке. Он также добавил, что старые карты Visa и MasterCard все еще могут работать у некоторых людей. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков советует иметь немного наличных и использовать смартфоны для оплаты.

Россияне, у которых еще остались карты Visa и MasterCard, могут носить их с собой как запасные. Однако для безналичных расчетов лучше использовать карту «Мир» и QR-коды. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов отметил, что многие уже привыкли иметь несколько карт в кошельке. Он также добавил, что старые карты Visa и MasterCard все еще могут работать у некоторых людей.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее рекомендовал перейти на карты «Мир». Он советует иметь немного наличных и использовать смартфоны для оплаты. При этом Национальная система платежных карт сообщила о переходе на российские сертификаты безопасности, что может вызвать проблемы с оплатой картами Visa и MasterCard в интернете, тогда как карты «Мир» продолжат работать без изменений.